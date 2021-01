La quantità di insulti che ha preso Lozano in un anno è pari solo a quelli che sta prendendo Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La quantità di insulti che ha preso in un anno Lozano è pari solo a quelli che sta ricevendo Renzi in queste ore. Subcomandante Chucky l’unico del Napoli a somigliare a qualcosa che somigli al giuoco del calcio. Siamo stati capaci di prendere due goal in casa anche da una squadra di Serie B Ci siamo rintanati in area contro dei ragazzini… Eh ma sono primi nel loro campionato…Ah scusate.. Siamo più lenti di un programma in loop su TV2000 … Siamo una squadra da 1000 cavalli che gira come un ApeCar…..Senza ritmo non esiste alcun gioco di squadra… Le basi su! Perché Demme gioca cosi poco? Pecché Petagna si atteggia a post basso da giocatore di basket e nun si gira mai verso la porta? Pecché guardo il Napoli e non mi diverto più? Visto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladiche hain unche sta ricevendoin queste ore. Subcomandante Chucky l’unico del Napoli a somigliare a qualcosa che somigli al giuoco del calcio. Siamo stati capaci di prendere due goal in casa anche da una squadra di Serie B Ci siamo rintanati in area contro dei ragazzini… Eh ma sono primi nel loro campionato…Ah scusate.. Siamo più lenti di un programma in loop su TV2000 … Siamo una squadra da 1000 cavalli che gira come un ApeCar…..Senza ritmo non esiste alcun gioco di squadra… Le basi su! Perché Demme gioca cosi poco? Pecché Petagna si atteggia a post basso da giocatore di basket e nun si gira mai verso la porta? Pecché guardo il Napoli e non mi diverto più? Visto ...

alessio_gaudino : RT @napolista: La quantità di insulti che ha preso #Lozano in un anno è pari solo a quelli che sta prendendo #Renzi Siamo più lenti di un… - napolista : La quantità di insulti che ha preso #Lozano in un anno è pari solo a quelli che sta prendendo #Renzi Siamo più len… - rossozzo : @94Angy @chiocciolina88 Il chiarissimo incitamento alla shitstorm deve contenere la quantità quintupla di insulti,… - Jack91x : RT @mitrandirr: Sinceramente, andrò in controtendenza e mi prenderò insulti. Ma comincio a essere stanco, molto stanco, anche di Lukaku e… - mitrandirr : Sinceramente, andrò in controtendenza e mi prenderò insulti. Ma comincio a essere stanco, molto stanco, anche di L… -

