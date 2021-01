In Regno Unito picco di divorzi tra lesbiche. Ma loro incolpano il patriarcato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Nel Regno Unito si moltiplicano a dismisura i divorzi tra coppie di lesbiche e in generale tra persone dello stesso sesso. E’ quanto emerge dal report annuale sulle cifre relative ai divorzi in Inghilterra e Galles, pubblicato dall’Office for National Statistics e riportato ieri da Tempi. Se nel 2018 le separazioni tra coppie omosessuali erano 428, sono quasi raddoppiate nel 2019, con 822 divorzi (mentre l’incremento dei divorzi tra coppie etero è stato del 18,4%). Nel 2020 il 72% dei divorzi ha riguardato coppie di lesbiche. I divorzi tra coppie di lesbiche aumentano di anno in anno Dall’introduzione del matrimonio omosessuale in Inghilterra e Galles avvenuto nel 2014, «abbiamo visto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Nelsi moltiplicano a dismisura itra coppie die in generale tra persone dello stesso sesso. E’ quanto emerge dal report annuale sulle cifre relative aiin Inghilterra e Galles, pubblicato dall’Office for National Statistics e riportato ieri da Tempi. Se nel 2018 le separazioni tra coppie omosessuali erano 428, sono quasi raddoppiate nel 2019, con 822(mentre l’incremento deitra coppie etero è stato del 18,4%). Nel 2020 il 72% deiha riguardato coppie di. Itra coppie diaumentano di anno in anno Dall’introduzione del matrimonio omosessuale in Inghilterra e Galles avvenuto nel 2014, «abbiamo visto il ...

