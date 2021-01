Il mercato in campo – Pobega protagonista tra presente e futuro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Negli ultimi anni il Milan ha compreso quanto sia importante valorizzare al meglio i prodotti del florido settore giovanile. Donnarumma ha fin da subito acquisito lo status del predestinato, confermandolo con i fatti sul campo, Calabria ha trovato continuità dopo stagioni con alti e bassi. L’esempio di Gabbia in prima squadra testimonia un trend destinato a durare nel medio – lungo termine, i rossoneri hanno imparato sulla propria pelle le conseguenze di decisioni affrettate. I precedenti casi di Cristante, Locatelli e Cutrone avevano lasciato tante perplessità e altrettanti rimpianti, preferendo la cassa (talvolta limitata) alla crescita in casa dei propri gioielli. Tommaso Pobega è l’ennesimo talento da seguire con grande attenzione. Una crescita passo per passo, da Terni a Pordenone per arrivare a Spezia. Un’operazione in prestito chiusa con ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Negli ultimi anni il Milan ha compreso quanto sia importante valorizzare al meglio i prodotti del florido settore giovanile. Donnarumma ha fin da subito acquisito lo status del predestinato, confermandolo con i fatti sul, Calabria ha trovato continuità dopo stagioni con alti e bassi. L’esempio di Gabbia in prima squadra testimonia un trend destinato a durare nel medio – lungo termine, i rossoneri hanno imparato sulla propria pelle le conseguenze di decisioni affrettate. I precedenti casi di Cristante, Locatelli e Cutrone avevano lasciato tante perplessità e altrettanti rimpianti, preferendo la cassa (talvolta limitata) alla crescita in casa dei propri gioielli. Tommasoè l’ennesimo talento da seguire con grande attenzione. Una crescita passo per passo, da Terni a Pordenone per arrivare a Spezia. Un’operazione in prestito chiusa con ...

