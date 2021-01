“Ha detto delle bugie” Polemica sulla mamma della concorrente del GFVIP (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una delle concorrenti più discussa di questo Grande Fratello VIP è Dayane Mello che si trova spesso al centro di polemiche. La modella brasiliana ha raccontato in più di un’occasione di aver avuto un’infanzia molto travagliata, e ha confessato anche di aver cercato di togliersi la vita in età adolescenziale. Un pesante fardello Ne ha parlato con il coinquilino Mario Ermito A sedici anni mio papà mi ha picchiato e ho preso tutte le medicine per morire. Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo Sfogandosi con Samantha De Grenet invece si è lamentata del fatto di avere il fratello, al quale è molto legata, lontano Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire… Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unaconcorrenti più discussa di questo Grande Fratello VIP è Dayane Mello che si trova spesso al centro di polemiche. La mobrasiliana ha raccontato in più di un’occasione di aver avuto un’infanzia molto travagliata, e ha confessato anche di aver cercato di togliersi la vita in età adolescenziale. Un pesante fardello Ne ha parlato con il coinquilino Mario Ermito A sedici anni mio papà mi ha picchiato e ho preso tutte le medicine per morire. Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo Sfogandosi con Samantha De Grenet invece si è lamentata del fatto di avere il fratello, al quale è molto legata, lontano Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire… Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a ...

Ultime Notizie dalla rete : detto delle Coronavirus ultime notizie. 9,3 milioni di statunitensi vaccinati, in Usa record delle vittime nelle ... Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, Speranza: stato di emergenza prorogato al 30 aprile, stop spostamenti regioni anche area gialla

Il governo prolungherà al 30 aprile lo stato di emergenza per il Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel presentare alla Camera i contenuti del nuovo Dpcm che sarà in vig ...

Ex Ilva: i sindacati dicono «no» a piani preconfezionati

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzio ...

