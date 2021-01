Greta Ferro di Made in Italy: il padre è un noto imprenditore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa sapere sull’attrice Greta Ferro di Made in Italy, carriera e curiosità sulla giovane: il padre è un noto imprenditore. (screenshot video)Già trasmessa in prima visione assoluta su Prime Video nel 2019, la serie televisiva Made in Italy sbarca adesso su Canale 5, che la manda in onda in prima serata a partire dal 13 gennaio. Protagonista della serie è una giovanissima attrice nata a Vasto, nel chietino, ma originaria del vicinissimo Molise. Si tratta di Greta Ferro, per la quale la serie ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. L’abbiamo vista poi in Weekend, regia di Riccardo Grandi. Più di recente, è apparsa nella fiction Chiara Lubich – L’amore vince tutto, basata sulla storia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa sapere sull’attricediin, carriera e curiosità sulla giovane: ilè un. (screenshot video)Già trasmessa in prima visione assoluta su Prime Video nel 2019, la serie televisivainsbarca adesso su Canale 5, che la manda in onda in prima serata a partire dal 13 gennaio. Protagonista della serie è una giovanissima attrice nata a Vasto, nel chietino, ma originaria del vicinissimo Molise. Si tratta di, per la quale la serie ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. L’abbiamo vista poi in Weekend, regia di Riccardo Grandi. Più di recente, è apparsa nella fiction Chiara Lubich – L’amore vince tutto, basata sulla storia ...

mattino5 : Pronti ad entrare nel meraviglioso mondo della moda? Comincia finalmente questa sera la serie 'Made in Italy', la n… - Ema_poet : RT @taoduefilm: Rassegna Stampa: #Madeinitalylaserie #Taodue @QuiMediaset_it @SilviaZuccotti - zazoomblog : Greta Ferro chi è: età altezza peso misure fidanzato laurea Bocconi e 3 lingue parlate - #Greta #Ferro #altezza… - CIAfra73 : Fiction Club: #MadeInItaly, prima puntata. Con Greta Ferro e Margherita Buy, in prima visione free, in onda in prim… - zazoomblog : Made in Italy Greta Ferro e Fiammetta Cicogna somigliano molto ai loro personaggi tra sfilate e zie sessantottine -… -