Gigi Hadid e Zayn Malik si sono fidanzati? Perché su Instagram spunta un anello… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto è cominciato Perché la top model, fresca mamma di una splendida piccolina di quattro mesi, è apparsa su Instagram con un anello all'anulare sinistro. Per la precisione: durante una Instagram Stories ha "sventolato" una mano sinistra "ornata" da uno strano anello. A tutti questo evento è sembrato un indizio importante. Un "segnale" dalla modella ai suoi fan sul fatto che si fosse fidanzata. Non ci sarebbe niente di strano. Zayn Malik è il suo compagno da ormai cinque anni, c'è una bambina di mezzo. Quindi i fan potrebbero aver visto giusto. Gigi Hadid e Zayn Malik potrebbero davvero stare per sposarsi. La proposta potrebbe arrivare molto presto… Secondo la rivista americana OK! Magazine invece, i due non sarebbero ancora ...

nelloilpiskello : se louis tomlinson non è hot io sono gigi hadid (spoiler non lo sono) - feeling_was : Visto che c’è Gigi Hadid in tendenza ne approfitto per dirle che SHE IS WONDERFUL! ??? #GigiHadid - treadingwaves : loro figlia può dire 'i miei genitori sono zayn malik e gigi hadid,cry about it' - sallycanwaitt : Ma quanta gente è nata il 13 gennaio? I miei primi 3 post su Instagram sono Gigi Hadid, che fa gli auguri a Zayn, K… - mtvitalia : Zayn Malik ha compiuto 28 anni e Gigi Hadid gli ha dedicato un dolce messaggio su Instagram ?? -