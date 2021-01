Dakar 2021 decima tappa: anche Cornejo è fuori (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Dakar 2021 non risparmia i colpi di scena, nemmeno nella decima tappa. Dopo Toby Price, la classe moto perde un altro candidato per la vittoria finale, José Cornejo. Il cileno della Honda parte da leader della classifica, ma cade nel corso della speciale e finisce in ospedale per un trauma cranico. Con “Nacho” fuori dalla contesa, Kevin Benavides è leader della classifica generale, ma Ricky Brabec si avvicina minaccioso. Saranno loro due a giocarsi il titolo, con Sam Sunderland pronto a fare il terzo incomodo. Nelle auto invece ci sono poche novità. Yazeed Al Rajihi vince la sua seconda prova nel rally, mentre Stephane Peterhansel controlla l’eventuale recupero di Nasser Al Attiyah. Carlos Sainz perde ancora terreno, e si trova staccato di oltre un’ora nella classifica generale: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lanon risparmia i colpi di scena, nemmeno nella. Dopo Toby Price, la classe moto perde un altro candidato per la vittoria finale, José. Il cileno della Honda parte da leader della classifica, ma cade nel corso della speciale e finisce in ospedale per un trauma cranico. Con “Nacho”dalla contesa, Kevin Benavides è leader della classifica generale, ma Ricky Brabec si avvicina minaccioso. Saranno loro due a giocarsi il titolo, con Sam Sunderland pronto a fare il terzo incomodo. Nelle auto invece ci sono poche novità. Yazeed Al Rajihi vince la sua seconda prova nel rally, mentre Stephane Peterhansel controlla l’eventuale recupero di Nasser Al Attiyah. Carlos Sainz perde ancora terreno, e si trova staccato di oltre un’ora nella classifica generale: ...

