Coronavirus | la bozza del decreto | divieto di spostamento tra regioni fino al 5 marzo e massimo due persone a casa di amici o parenti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte si trova a fronteggiare la crisi di governo e la gestione del Recovery Plan, continua l’attività per il varo del nuovo Dpcm che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore e che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio, anche a seguito del nuovo monitoraggio che cambierà le fasce di molteitaliane e, di conseguenza, le differenti misure per il contenimento dei contagi da. Vietati gli spostamenti tradal 16 gennaio al 5Secondo l’ultima versione del nuovo«saranno vietati gli spostamenti tra(a prescindere dal colore, ndr) e tra le province autonome dal 16 gennaio 2021 al 52021», fatta eccezione per gli spostamenti legati alle ormai note «comprovate esigenze ...