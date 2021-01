Coppa Italia, Fiorentina-Inter: Eriksen in campo dal 1?, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto pronto per Fiorentina-Inter.Alle ore 15, allo Stadio "Artemio Franchi", la compagine viola sfiderà i nerazzurri per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90' regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà ai quarti di finale il Milan di Stefano Pioli.Prima di approdare agli ottavi, i padroni di casa hanno eliminato dalla competizione Padova e Udinese. Tuttavia, archiviato il pareggio in campionato contro la Roma, i nerazzurri vorranno certamente tornare al successo. In occasione della sfida in programma fra poco più di trenta minuti, il tecnico Antonio Conte ha deciso di effettuare un po' di rotazioni in vista del big-match di domenica contro la Juventus.Di seguito, le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Artemio Franchi", la compagine viola sfiderà i nerazzurri per la gara valevole per gli ottavi di finale di. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90' regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà ai quarti di finale il Milan di Stefano Pioli.Prima di approdare agli ottavi, i padroni di casa hanno eliminato dalla competizione Padova e Udinese. Tuttavia, archiviato il pareggio in campionato contro la Roma, i nerazzurri vorranno certamente tornare al successo. In occasione della sfida in programma fra poco più di trenta minuti, il tecnico Antonio Conte ha deciso di effettuare un po' di rotazioni in vista del big-match di domenica contro la Juventus.Di seguito, le ...

