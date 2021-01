Ciclo circadiano | anche i batteri ne hanno uno

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una nuova ricerca rivela cheuninterno per riuscire a regolarsi alle 24 ore terrestri Da esseri umani a piante e animali, tuttiun orologiointerno. Ora una ricerca rivela cheun sistema per allinearsi con ildi 24 ore della vita sulla Terra.: cos’è L’orologio biologico oè un particolare meccanismo corporeo in grado di regolare le funzioni biologiche in base alla luce del giorno. Questi squisiti meccanismi di temporizzazione interni sono diffusissimi in natura. Consentono, infatti, agli organismi viventi di far ...