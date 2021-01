Veicoli industriali, Unrae: 2020 chiude in perdita (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il mercato dei Veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5t ha fatto registrare in dicembre una perdita delle immatricolazioni, pari a -6,1% rispetto al dicembre del 2019, con 2.045 unità immatricolate contro 2.177. L’intero 2020 denuncia così un calo consolidato del 13,8% rispetto al 2019 (20.370 immatricolazioni contro 23.628). E’ quanto evidenzia il Centro Studi e Statistiche di Unrae, l’Associazione delle Case estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiungendo che nel comparto dei Veicoli pesanti, con massa totale a terra uguale o superiore alle 16t, la perdita del mercato a dicembre fa registrare –5,1% su dicembre 2019 (1.670 unità immatricolate contro 1.759), ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il mercato deicon massa totale a terra superiore alle 3,5t ha fatto registrare in dicembre unadelle immatricolazioni, pari a -6,1% rispetto al dicembre del 2019, con 2.045 unità immatricolate contro 2.177. L’interodenuncia così un calo consolidato del 13,8% rispetto al 2019 (20.370 immatricolazioni contro 23.628). E’ quanto evidenzia il Centro Studi e Statistiche di, l’Associazione delle Case estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiungendo che nel comparto deipesanti, con massa totale a terra uguale o superiore alle 16t, ladel mercato a dicembre fa registrare –5,1% su dicembre 2019 (1.670 unità immatricolate contro 1.759), ...

InfoMarittime : Venduti oltre tremila mezzi in meno rispetto al 2019 - trasportareoggi : Il mercato dei veicoli industriali perde nel 2020 il 13,8% - adexpo_it : JobList Lavoro, Venditore veicoli industriali RVV168 (Full-time), Effetto Domino srl, Milano: Ricerchiamo, per un n… - AvantiLaura : ?? La famiglia Agnelli sta vendendo Iveco, che produce veicoli industriali ed autobus, ai cinesi di Faw. Un altro p… - Federauto_IT : RT @FORUMAutoMotive: #FORUMAutoMotive ?? Automotive Webinar: ?? idrogeno e autotrasporto. In diretta il 15 gennaio sulla nostra pagina #Faceb… -