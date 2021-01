Urla fuori dal GF Vip: “Giulia Salemi parla male del figlio di Pierpaolo”, Twitter in rivolta (Di martedì 12 gennaio 2021) La signora della Urla, continua a dire stupidaggini fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ecco perché, a questo punto, per cercare di distruggere la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ha tirato in mezzo anche Leonardo, il figlio dell’ex Velino. Urla fuori dal GF Vip: “Giulia Salemi parla male del figlio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 gennaio 2021) La signora della, continua a dire stupidagginidalla Casa del Grande Fratello Vip. Ecco perché, a questo punto, per cercare di distruggere la coppia formata daPretelli e, ha tirato in mezzo anche Leonardo, ildell’ex Velino.dal GF Vip: “deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

legillimens_x : @Giadscar non sarà un insulto, ma non è un complimento detto in un momento di debolezza di una ragazza. sono arri… - Paola47459750 : PER FAVORE UN APPELLO ALLA TIZIA CHE URLA FUORI DI AVVISARE DEI VOTI E DEL #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP SI OFFRONO RICOMPENSE #tzvip - ChaanelChanel : Ragazzi nel prossimo aereo fate una frase riguardante le loro paure, fate capire che fuori in realtà sono stra amat… - donatellaSE : Qui abbiamo avuto una mattinata tale di urla per le scale, tentativi dei prepotenti di prevaricare fisicamente su u… - fastpettre : @ipertao MATTE NON SI PUÓ FARE QUALCOSA? LA SIGNORA CHE URLA TUTTI I GIORNI FUORI DALLA CASA STA DISTRUGGENDO GIULIA. -