Ultimatum a Renzi: “No a nuovo esecutivo con Iv”. La replica: “Non siamo irresponsabili” (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi, siamo alla resa dei conti. Ultimatum del governo a Renzi: Palazzo Chigi fa sapere che «se Renzi si sfila, no a nuovo esecutivo con Iv». La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva. O almeno è quello che si respira nell’aria che circola tra i corridoi del Palazzo, dove le tensioni tra esecutivo e Italia Viva non sembrano affatto attenuarsi. Anzi… Crisi, è resa dei conti: Ultimatum del governo a Renzi «È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate», si legge in una nota della presidenza del Consiglio, in cui si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi,alla resa dei conti.del governo a: Palazzo Chigi fa sapere che «sesi sfila, no acon Iv». La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva. O almeno è quello che si respira nell’aria che circola tra i corridoi del Palazzo, dove le tensioni trae Italia Viva non sembrano affatto attenuarsi. Anzi… Crisi, è resa dei conti:del governo a«È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate», si legge in una nota della presidenza del Consiglio, in cui si ...

