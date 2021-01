Queen, Brian May lancia il profumo «Save Me» dedicato alla protezione dei tassi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il regno animale, e nello specifico i tassi, stanno molto a cuore a Brian May, il chitarrista dei Queen che dal 2010 aiuta, insieme alla co-founder Anne Brummer, la fauna selvatica attraverso l'associazione Save Me Trust che ha lo scopo di dare a questi animali una voce. L'8 gennaio, per May è stato un giorno importante: il lancio del profumo Save Me, nato dalla collaborazione con Sergio Momo, CEO e direttore creativo di Xerjoff Group. Un profumo buono ma soprattutto che fa del bene, perché nasce con lo specifico scopo di contribuire significativamente alla difesa del benessere degli animali selvatici. La missione dell'eau, e dell'iniziativa generale Spray to Help del brand, è quella di promuovere significativi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Il regno animale, e nello specifico i, stanno molto a cuore aMay, il chitarrista deiche dal 2010 aiuta, insiemeco-founder Anne Brummer, la fauna selvatica attraverso l'associazioneMe Trust che ha lo scopo di dare a questi animali una voce. L'8 gennaio, per May è stato un giorno importante: il lancio delMe, nato dcollaborazione con Sergio Momo, CEO e direttore creativo di Xerjoff Group. Unbuono ma soprattutto che fa del bene, perché nasce con lo specifico scopo di contribuire significativamentedifesa del benessere degli animali selvatici. La missione dell'eau, e dell'iniziativa generale Spray to Help del brand, è quella di promuovere significativi ...

