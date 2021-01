Netflix e Prime Video: il 2021 inizia all’insegna delle novità (Di martedì 12 gennaio 2021) Comincia col botto il nuovo anno per le due piattaforme regine dello streaming Video, ossia Netflix e Amazon Prime Video, che nel 2020 hanno ottenuto risultati davvero soddisfacenti dal punto di vista sia degli abbonamenti sottoscritti che della qualità delle proprie proposte. Già a partire da gennaio, infatti, sono diverse le nuove uscite pronte ad allietare le giornate degli appassionati di film, cartoni e serie tv: ecco alcune delle più interessanti. Le uscite da non perdere su Netflix a gennaio 2021 Come da consuetudine, la piattaforma Netflix è pronta ad aggiornare il proprio catalogo con diverse novità, previste a partire da gennaio. Una delle più attese è certamente Cobra Kai, il sequel/spin ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Comincia col botto il nuovo anno per le due piattaforme regine dello streaming, ossiae Amazon, che nel 2020 hanno ottenuto risultati davvero soddisfacenti dal punto di vista sia degli abbonamenti sottoscritti che della qualitàproprie proposte. Già a partire da gennaio, infatti, sono diverse le nuove uscite pronte ad allietare le giornate degli appassionati di film, cartoni e serie tv: ecco alcunepiù interessanti. Le uscite da non perdere sua gennaioCome da consuetudine, la piattaformaè pronta ad aggiornare il proprio catalogo con diverse, previste a partire da gennaio. Unapiù attese è certamente Cobra Kai, il sequel/spin ...

NetflixIT : Nella proiezione delle prime 4 settimane, saranno 63 milioni di famiglie a entrare alla corte di Bridgerton mentre… - NetflixIT : Diamo una sbirciatina alle prime foto di questo gruppo di mercenari, mentre organizza il colpo del secolo a Las Veg… - AleandVale : (NEW) #InStreaming: Tre Show Su #Netflix e #PrimeVideo Per #Viaggiare Da Casa - AleandVale : In Streaming: Tre Show Su Netflix e Prime Per Viaggiare Da Casa - _TaeMONOlogue_ : @Varu_chan La quarta stagione ho letto che doveva uscire nel 2020 ma per problema covid uscirà nel 2021, probabilm… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Prime Netflix e Amazon Prime, il 2021 sarà l'anno dello streaming: ecco i titoli in arrivo Il Messaggero Netflix e Prime Video: il 2021 inizia all’insegna delle novità

Comincia col botto il nuovo anno per le due piattaforme regine dello streaming video, ossia Netflix e Amazon Prime Video, che nel 2020 hanno ottenuto risultati davvero soddisfacenti dal punto di vista ...

'L'ultimo paradiso' su Netflix il 5 febbraio

Trailer ufficiale e prime immagini de L'ultimo paradiso, film originale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile su Netflix dal 5 febbraio. Diretto da Rocco Ricciardulli, è scrit ...

Comincia col botto il nuovo anno per le due piattaforme regine dello streaming video, ossia Netflix e Amazon Prime Video, che nel 2020 hanno ottenuto risultati davvero soddisfacenti dal punto di vista ...Trailer ufficiale e prime immagini de L'ultimo paradiso, film originale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile su Netflix dal 5 febbraio. Diretto da Rocco Ricciardulli, è scrit ...