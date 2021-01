Musica: Le Vibrazioni posticipano ancora tour, date rinviate all’autunno (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il tour teatrale de Le Vibrazioni ‘Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio – tour 2020’, viene nuovamente spostato. Il nuovo tour, inizialmente previsto per primavera 2020 e spostato a inizio 2021, viene ora posticipato al prossimo autunno, secondo il seguente calendario: 24 novembre 2021 – Catania – Teatro Metropolitan, sostituisce la data del 14 gennaio 2021; 25 novembre 2021 – Palermo – Teatro Golden sostituisce la data del 16 gennaio 2021; 26 novembre 2021 – Marsala – Teatro Impero sostituisce la data del 15 gennaio 2021; 29 novembre 2021 – Bologna – Teatro EuropAuditorium sostituisce la data dell’8 febbraio 2021; 30 novembre 2021 – Milano – Teatro Nazionale sostituisce la data ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, ilteatrale de Le‘Lein orchestra di e con Beppe Vessicchio –2020’, viene nuovamente spostato. Il nuovo, inizialmente previsto per primavera 2020 e spostato a inizio 2021, viene ora posticipato al prossimo autunno, secondo il seguente calendario: 24 novembre 2021 – Catania – Teatro Metropolitan, sostituisce la data del 14 gennaio 2021; 25 novembre 2021 – Palermo – Teatro Golden sostituisce la data del 16 gennaio 2021; 26 novembre 2021 – Marsala – Teatro Impero sostituisce la data del 15 gennaio 2021; 29 novembre 2021 – Bologna – Teatro EuropAuditorium sostituisce la data dell’8 febbraio 2021; 30 novembre 2021 – Milano – Teatro Nazionale sostituisce la data ...

