Meteo, in montagna temperatura a -13, raffiche di foehn da Val Susa a Ossola (Di martedì 12 gennaio 2021) . Qualche nevicata sui monti, massime tra gli 11 e i 12 gradi Salgono di poco… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) . Qualche nevicata sui monti, massime tra gli 11 e i 12 gradi Salgono di poco… L'articolo proviene daweek.com.

Miti_Vigliero : RT @Ansa_Piemonte: Meteo: -13 in montagna, domani foenh da Val Susa all'Ossola. Qualche nevicata sui rilievi, massime a 11-12 gradi #ANSA h… - Ansa_Piemonte : Meteo: -13 in montagna, domani foenh da Val Susa all'Ossola. Qualche nevicata sui rilievi, massime a 11-12 gradi… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - martedì 12 gennaio - DANI56 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - martedì 12 gennaio - flash_meteo : Il meteo di oggi in Toscana - martedì 12 gennaio -