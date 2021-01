Kena: Bridge of Spirits e Solar Ash hanno una finestra di lancio (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sono molti giochi indie in arrivo nel corso di questo 2021 e Sony ha appena confermato che due titoli indie esclusivi per console PlayStation usciranno abbastanza presto. Potete aspettarvi di mettere le mani su Solar Ash e Kena: Bridge of Spirits entro la prima metà del 2021. In un piccolo messaggio di testo visto durante la conferenza di Sony al CES 2021, la compagnia ha rivelato le finestre di lancio per diversi giochi in arrivo. Sono elencati sia Solar Ash che Kena: Bridge of Spirits, con il primo in arrivo a giugno e il secondo a marzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sono molti giochi indie in arrivo nel corso di questo 2021 e Sony ha appena confermato che due titoli indie esclusivi per console PlayStation usciranno abbastanza presto. Potete aspettarvi di mettere le mani suAsh eofentro la prima metà del 2021. In un piccolo messaggio di testo visto durante la conferenza di Sony al CES 2021, la compagnia ha rivelato le finestre diper diversi giochi in arrivo. Sono elencati siaAsh cheof, con il primo in arrivo a giugno e il secondo a marzo. Leggi altro...

L'annuncio durante il CES 2021. Ci sono molti giochi indie in arrivo nel corso di questo 2021 e Sony ha appena confermato che due titoli indie esclusivi per console PlayStation usciranno abbastanza pr ...

Durante il CES 2021, Sony ha delineato le date di uscita per alcuni titoli in arrivo su PlayStation 5, tra cui GhostWire: Tokyo, Kena: Bridge of Spirits, Project Athia, Solar Ash e Stray. La società h ...

