Inter | futuro Conte | nessun segnale sul rinnovo del tecnico

Il futuro di Conte all'Inter è in bilico: sul rinnovo non arriva alcun segnale Dopo la pace di Villa Bellini, l'Inter e Conte hanno deciso di proseguire insieme ma adesso il futuro dell'allenatore sarebbe nuovamente un'incognita. Come riportato da Tuttosport, le parole del tecnico dopo la partita con la Roma sono parse un po' amare e in vista della prossima stagione nulla sarebbe da escludere. Conte ha il contratto in scadenza nel 2022, ma fin qui non ci sarebbe alcun segnale per un ipotetico rinnovo. Considerando anche che l'allenatore difficilmente comincerà la prossima stagione avendo in tasca un solo anno di contratto. In estate, quindi, sia il tecnico che la società dovranno prendere una decisione.

