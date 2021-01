Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano passa a Klagenfurt e torna in vetta alla classifica (Di martedì 12 gennaio 2021) Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione dell’HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. Questa sera gli altoatesini erano impegnati in quel di Klagenfurt nel loro trentesimo appuntamento stagionale. Dopo due sconfitte consecutive i nostri portacolori sbancano il ghiaccio dell’EC KAC con il punteggio di 2-3 e tornano in vetta alla graduatoria generale. Con questa vittoria Bolzano sale a quota 65 punti in classifica a pari merito con Fehervar che, tuttavia, ha giocato 4 partite in più degli altoatesini. Terza posizione per Vienna con 59, quarta per Klagenfurt con 57. EC KAC – HCB Alto Adige Alperia 2-3: Foxes che passano subito in vantaggio grazie ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione dell’HCB Alto Adige Alperia nella ICE2020-. Questa sera gli altoatesini erano impegnati in quel dinel loro trentesimo appuntamento stagionale. Dopo due sconfitte consecutive i nostri portacolori sbancano ildell’EC KAC con il punteggio di 2-3 eno ingraduatoria generale. Con questa vittoriasale a quota 65 punti ina pari merito con Fehervar che, tuttavia, ha giocato 4 partite in più degli altoatesini. Terza posizione per Vienna con 59, quarta percon 57. EC KAC – HCB Alto Adige Alperia 2-3: Foxes cheno subito in vantaggio grazie ...

