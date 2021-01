Grosjean: dopo l’incidente il pilota torna a sorridere (Di martedì 12 gennaio 2021) Il pilota francese Grosjean era rimasto vittima del terrificante incidente poche centinaia di metri dopo il via del GP del Bahrain sei settimane fa. Ma con costanza e tanta forza è riuscito a migliorare in tempi sorprendenti e ora si prepara a ritornare alle gare, ma non a quelle di Formula Uno. Un futuro tutto da scrivere con tanta speranza e grinta che lo porteranno a scrivere nuove avventure dopo questo incidente di percorso. Grosjean: quando sono state tolte le bende? Il 29 novembre 2020 a Sakhir Romain Grosjean ha per la prima volta ottenuto dai medici dopo 6 settimane l’autorizzazione a trascorrere un’intera giornata senza medicazioni alle mani ustionate nel rogo della sua Haas-Ferrari. È accaduto domenica scorsa ed il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilfranceseera rimasto vittima del terrificante incidente poche centinaia di metriil via del GP del Bahrain sei settimane fa. Ma con costanza e tanta forza è riuscito a migliorare in tempi sorprendenti e ora si prepara a rire alle gare, ma non a quelle di Formula Uno. Un futuro tutto da scrivere con tanta speranza e grinta che lo porteranno a scrivere nuove avventurequesto incidente di percorso.: quando sono state tolte le bende? Il 29 novembre 2020 a Sakhir Romainha per la prima volta ottenuto dai medici6 settimane l’autorizzazione a trascorrere un’intera giornata senza medicazioni alle mani ustionate nel rogo della sua Haas-Ferrari. È accaduto domenica scorsa ed il ...

