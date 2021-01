Gran Premio Italia, a Torino seconda piazza per Carolina Moscheni e Francesco Fioretti nella danza (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è chiuso con un doppio podio la quarta tappa del Gran Premio Italia per il pattinaggio artistico bergamasco. Il ghiaccio di Torino ha confermato ancora una volta il percorso di crescita di Carolina Moscheni e Francesco Fioretti che hanno terminato la prova di danza con 171.04 punti. Nonostante una piccola sbavatura su un sollevamento stazionario troppo lungo, il duo dell’IceLab Bergamo hanno fatto segnare il proprio record personale terminando il programma libero con 102.28 punti (58.63, 44.65), Discorso diverso per Lucrezia Beccari (IceLab Bergamo) che, dopo aver terminato lo short program, si è dovuta arrendere al ritorno della campionessa Italiana Lara Naki Gutmann. L’allieva di Franca Bianconi non ha sfruttato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è chiuso con un doppio podio la quarta tappa delper il pattinaggio artistico bergamasco. Il ghiaccio diha confermato ancora una volta il percorso di crescita diche hanno terminato la prova dicon 171.04 punti. Nonostante una piccola sbavatura su un sollevamento stazionario troppo lungo, il duo dell’IceLab Bergamo hanno fatto segnare il proprio record personale terminando il programma libero con 102.28 punti (58.63, 44.65), Discorso diverso per Lucrezia Beccari (IceLab Bergamo) che, dopo aver terminato lo short program, si è dovuta arrendere al ritorno della campionessana Lara Naki Gutmann. L’allieva di Franca Bianconi non ha sfruttato ...

