GFVip | ecco quanto prende Antonella Elia a puntata per fare la “cattiva”

Leggi su funweek

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sguardo da paperina e una lingua tagliente:è l’opinionista ‘’ del. Non le sfugge nulla e per essere certe di non scordarsi le cose, appunta tutto su di un taccuino. LEGGI ANCHE: — Gf Vip cachet concorrenti,guadagnano i Vip per ogni: cosa ha svelato Alfonso Signorini Che il suo temperamento non fosse quello di un agnellino già lo sapevamo. Abbiamo avuto modo di conoscerla vedendola protagonista di diversi reality. Ciò nonostante vederla aggressiva e poco gentile nello scontro con Samantha De Grenet, ha lasciato tutti basiti e ha portato il pubblico da casa a chiedere che venissero presi provvedimenti nei suoi confronti. Secondo qualcuno però,starebbe interpretando semplicemente ...