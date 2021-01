GF Vip, eliminati e nomination della puntata di ieri sera (Di martedì 12 gennaio 2021) ieri 11 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 5, che ha portato all’eliminazione un altro concorrente della Casa. Non sono mancate le sorprese, ed i battibecchi, con Samantha De Grenet ed Antonella Elia che in diretta hanno avuto l’ennesimo scontro. Al termine della serata, Alfonso Signorini ha dato il via libera, alle nuove nomination che hanno portato al televoto nuovi Vipponi. Scopriamo qualche dettaglio in più su quanto accaduto nel corso della diretta. GF Vip, Mario Ermito viene eliminato al televoto Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti della casa l’esito del televoto settimanale, che vedeva in nomination: Samantha De Grenet, Giulia Salemi, Maria Teresa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 gennaio 2021)11 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuovadel GF Vip 5, che ha portato all’eliminazione un altro concorrenteCasa. Non sono mancate le sorprese, ed i battibecchi, con Samantha De Grenet ed Antonella Elia che in diretta hanno avuto l’ennesimo scontro. Al termineta, Alfonso Signorini ha dato il via libera, alle nuoveche hanno portato al televoto nuovi Vipponi. Scopriamo qualche dettaglio in più su quanto accaduto nel corsodiretta. GF Vip, Mario Ermito viene eliminato al televoto Nel corsodiretta Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenticasa l’esito del televoto settimanale, che vedeva in: Samantha De Grenet, Giulia Salemi, Maria Teresa ...

taniamatranga : Non è carino comunque che alcuni vip in studio debbano sempre sedere in prima fila mentre gli altri devono spostars… - federica_3798 : Cioè il litigio tra due dei pilastri della casa trattato con superficialità e fretta. Poi dedicano metà serata a un… - cestlaviemacher : Vedremo mai questa clip con la Salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - MartyConLaY : Vedremo mai questa clip con la salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - Annienne98 : RT @voiceofmyideas: Comunque ieri senza Elisabetta hanno fatto parlare di più gli altri vip eliminati #prelemi -