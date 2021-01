Gatto solo in casa da quasi un mese salvato dai vigili

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Era dal 18 dicembre che si trovata intrappolato dain un alloggio in via Borgo Dora. Ieri pomeriggio la polizia municipale con l’aiuto deidel fuoco è intervenuta per recuperare unrimastoindaun. Ovvero da quando il suo proprietario era deceduto nella sua abitazione: lo stesso giorno uno dei due mici che abitavano con l’anziano era stato recuperato mentre il secondonon era stato trovato e si era pensato fosse scappato spaventato dalla persone presenti.inda un: i vicini sentono i lamenti e avvertono iInvece sono stati i vicini a segnalare la presenza delin ...