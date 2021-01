Foja online con il video del singolo ‘E Fronne

(Di martedì 12 gennaio 2021)su YouTube ilclip di “’E”, il brano inedito deicontenuto in “Dieci”, il cofanetto pubblicato lo scorso 10 dicembreildi “’E”, il brano inedito deicontenuto in “Dieci”, il cofanetto pubblicato lo scorso 10 dicembre che racchiude i primi tre album editi (‘Na storia nova, Dimane… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Foja online

Corriere Nazionale

Online su YouTube il videoclip di “’E Fronne”, il brano inedito dei Foja contenuto in “Dieci”, il cofanetto pubblicato lo scorso 10 dicembre Online il video di “’E Fronne”, il brano inedito dei Foj ...

Foja rilegge in lingua napoletana “La mano de Dios” (VIDEO)

NAPOLI – La canzone, presentata per la prima volta in un’esibizione chitarra e voce durante la trasmissione “Peppy New Year 2021” andata in onda su Canale 21 la sera del 1° gennaio alla presenza di un ...