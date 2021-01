Dakar: Kevin Benavides fa suo il Day 9, Cornejo Florimo resta leader (Di martedì 12 gennaio 2021) La nona speciale della Dakar si è dipanata su un percorso ad anello con partenza e ritorno a Neo m, e ha previsto una speciale di 465 km e 109 km di trasferimento. Una tappa che si è rivelata ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) La nona speciale dellasi è dipanata su un percorso ad anello con partenza e ritorno a Neo m, e ha previsto una speciale di 465 km e 109 km di trasferimento. Una tappa che si è rivelata ...

motosprint : #Dakar2021: Kevin #Benavides fa suo il Day 9, Cornejo #Florimo resta leader - infoitsport : Dakar 2021, Kevin Benavides vince e si avvicina a Nacho Cornejo, ritiro per Toby Price - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Pet… - LiveGPit : #Dakar2021 Moto, Stage 9: vittoria di Kevin Benavides, ritiro per Price e Luciano Benavides Di @matteopittaccio - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Serradori s… -