Coppa Italia, Pirlo ritrova un senatore: "Domani gioca titolare!" (Di martedì 12 gennaio 2021) Giorgio Chiellini torna titolare con la sua Juventus. Il difensore bianconero giocherà dal primo minuto in Coppa Italia. La Juventus di Andrea Pirlo sarà impegnata Domani sera alle 20:45 contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà gara secca, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

