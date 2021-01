Calciomercato Napoli: il Marsiglia ci riprova per Milik. I dettagli (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il Corriere dello Sport il Marsiglia di Villas Boas ci starebbe riprovando per Arkadiusz Milik. I dettagli Secondo il Corriere dello Sport il Marsiglia potrebbe tornare alla carica per Arkadiusz Milik, il quale è sempre alla ricerca di una nuova squadra per non perdere gli Europei con la Polonia. Se arrivassero, i francesi, ad aumentare la propria offerta oltre i 10 milioni di euro, magari con dei bonus ci si potrebbe avvicinare ai 15 richiesti dal Napoli. In quel caso, l’affare potrebbe riaprirsi. Dipende (anche) tutto da Milik. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il Corriere dello Sport ildi Villas Boas ci starebbendo per Arkadiusz. ISecondo il Corriere dello Sport ilpotrebbe tornare alla carica per Arkadiusz, il quale è sempre alla ricerca di una nuova squadra per non perdere gli Europei con la Polonia. Se arrivassero, i francesi, ad aumentare la propria offerta oltre i 10 milioni di euro, magari con dei bonus ci si potrebbe avvicinare ai 15 richiesti dal. In quel caso, l’affare potrebbe riaprirsi. Dipende (anche) tutto da. Leggi su Calcionews24.com

MatteoPedrosi : Apertura del Napoli al prestito di #Lobotka, il #Torino ora ci prova realmente. #calciomercato @CorriereGranata - cn1926it : #Lobotka apre alla cessione in prestito al #Torino: le ultime - KKN - sportli26181512 : Empoli, Dionisi sfida il Napoli: 'Sulla carta non c'è partita, facciamo riconoscere come squadra': Alessio Dionisi,… - genovesergio76 : Juve-Napoli, ci risiamo: De Laurentiis ha chiesto il rinvio della Supercoppa! Ecco le motivazioni - calciomercatoit : ???#Supercoppa italiana, #DeSiervo: 'C'è stata questa provocazione ma il calendario e il campionato sono cose sacre,… -