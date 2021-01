Batteria al grafene: Appear presenta il primo smartphone (Di martedì 12 gennaio 2021) Appear ha annunciato l’arrivo sul mercato di uno smartphone con Batteria al grafene con ricarica ultra rapida, 5G, peso e prezzo contenuti. Scopriamo insieme di cosa si tratta Appear è un’azienda statunitense con sede a San Francisco specializzata nello sviluppo di innovazioni in diverse categorie tra cui gli smartphone e batterie al grafene a carica rapida. Batteria al grafene: cos’è Il grafene è un nuovo materiale molto promettente per il settore tecnologico e la sua creazione risale al 2004. E’ costituito da uno strato di atomi di carbonio organizzati in un reticolo esagonale a nido d’ape. Le caratteristiche principali di questo materiale sono l’ottima capacità elettro-conduttiva e termo-conduttiva, persino ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 gennaio 2021)ha annunciato l’arrivo sul mercato di unoconalcon ricarica ultra rapida, 5G, peso e prezzo contenuti. Scopriamo insieme di cosa si trattaè un’azienda statunitense con sede a San Francisco specializzata nello sviluppo di innovazioni in diverse categorie tra cui glie batterie ala carica rapida.al: cos’è Ilè un nuovo materiale molto promettente per il settore tecnologico e la sua creazione risale al 2004. E’ costituito da uno strato di atomi di carbonio organizzati in un reticolo esagonale a nido d’ape. Le caratteristiche principali di questo materiale sono l’ottima capacità elettro-conduttiva e termo-conduttiva, persino ...

