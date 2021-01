Tuttosport | il Napoli è interessato a Meité e Lyanco del Torino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo quanto scrive, ilpotrebbe esserea due calciatori del: il centrocampistae il difensore. “Nelle prossime ore il Parma, sempre più nei guai, potrebbe pure farsi sotto per Verdi e Zaza mentre il Milan sta – come ormai noto – valutando l’acquisto di, che al Toro non è (quasi) mai riuscito ad emergere. Per il francese (che interessa pure al Verona) potrebbe però esserci un inserimento delanche a. Insomma, c’è più movimento sul fronte delle partenze che su quello dei rinforzi. Con lo spettro incombente del Milan su Belotti per giugno”. L'articolo ilsta.