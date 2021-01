Sui test rapidi svolta in arrivo. Lo standard resta il molecolare (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Angeli Risultato sicuro in 20 minuti solo con quelli di ultima generazione: c'è l'ok del ministero, saranno conteggiati È arrivato il via libera dal ministero della Salute ai test antigenici rapidi per la definizione dei casi. Un'apertura fortemente richiesta dalle regioni ma che resta condizionata ad una serie di criteri precisati nella circolare firmata dal direttore generale della prevenzione Gianni Rezza. Anche il risultato di questi test verrà calcolato ai fini della elaborazione del bollettino quotidiano ma dovrà essere distinto da quello ottenuto con i tamponi molecolari ritenuti comunque più affidabili anche rispetto ai test rapidi di ultima generazione. Un'indicazione che punta fare chiarezza. Da mesi esperti, statistici e matematici, ripetono che il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Angeli Risultato sicuro in 20 minuti solo con quelli di ultima generazione: c'è l'ok del ministero, saranno conteggiati È arrivato il via libera dal ministero della Salute aiantigeniciper la definizione dei casi. Un'apertura fortemente richiesta dalle regioni ma checondizionata ad una serie di criteri precisati nella circolare firmata dal direttore generale della prevenzione Gianni Rezza. Anche il risultato di questiverrà calcolato ai fini della elaborazione del bollettino quotidiano ma dovrà essere distinto da quello ottenuto con i tamponi molecolari ritenuti comunque più affidabili anche rispetto aidi ultima generazione. Un'indicazione che punta fare chiarezza. Da mesi esperti, statistici e matematici, ripetono che il ...

infoitsalute : Covid, Rigoli: 'Sui test di ultima generazione siamo sulla strada giusta' - AnnaM75 : RT @Ruffino_Lorenzo: Dopo lo screening si è scoperto che i test usati non erano affidabili come diceva il produttore (facilmente prevedibil… - speleodori : RT @fo1984: Articolo importante sui test antigenici rapidi e sulla loro specificità e sensibilità. - Nicola_Firenze : RT @Ruffino_Lorenzo: Risultato in linea con uno studio sui test antigenici della Wisconsin University che ha rilevato una sensibilità del 2… - Nicola_Firenze : RT @Ruffino_Lorenzo: Dopo lo screening si è scoperto che i test usati non erano affidabili come diceva il produttore (facilmente prevedibil… -