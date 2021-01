Roma Civitavecchia: tremendo schianto in autostrada, 50enne estratta dalle lamiere (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 11 gennaio 2021, sulla Roma Civitavecchia (A12) intorno alle 15.30. Il sinistro, verificatosi al km 44 in direzione Grosseto, ha coinvolto un furgone Mercedes Vito e una vettura modello Toyota. Roma Civitavecchi: terribile incidente, 50enne estratta dai Vigili del Fuoco Ad avere la peggio purtroppo è stata la donna, 50 anni, italiana, al volante dell’auto che è stata trasportata all’ospedale di Civitavecchia anche se apparentemente non in gravissime condizioni. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario ad ogni modo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale (oltre che chiaramente ai mezzi di soccorso del 118). Illesi gli occupanti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 11 gennaio 2021, sulla(A12) intorno alle 15.30. Il sinistro, verificatosi al km 44 in direzione Grosseto, ha coinvolto un furgone Mercedes Vito e una vettura modello Toyota.Civitavecchi: terribile incidente,dai Vigili del Fuoco Ad avere la peggio purtroppo è stata la donna, 50 anni, italiana, al volante dell’auto che è stata trasportata all’ospedale dianche se apparentemente non in gravissime condizioni. Per estrarlaè stato necessario ad ogni modo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale (oltre che chiaramente ai mezzi di soccorso del 118). Illesi gli occupanti del ...

CorriereCitta : Roma Civitavecchia: tremendo schianto in autostrada, 50enne in gravissime condizioni - ilfaroonline : Scontro tra furgone e auto sulla Roma Civitavecchia: 50enne finisce in ospedale - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #autostrade #carichidispersi - A12 Roma -Civitavecchia ?PRUDENZA tra Santa Severa e Cerveteri Ladispoli > Roma #luce… - LuceverdeRoma : #autostrade #carichidispersi - A12 Roma -Civitavecchia ?PRUDENZA tra Santa Severa e Cerveteri Ladispoli > Roma #luceverde #Lazio - RoccoPetraglia1 : RT @ilfaroonline: Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia: chiuso per 4 notti il casello di #Maccarese-#Fregene -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Civitavecchia Incidente in autostrada: scontro fra auto e furgone, 50enne estratta dalle lamiere dai pompieri RomaToday GUIDONIA – Politici Pd e M5S, coppie e sorelle: la grande “infornata” di Barbet

C’è un’idea di fondo nel mondo 5 Stelle guidoniano ed è quella per cui i concorsi pubblici del passato erano “chiacchierati” e molti dipendenti legati alla politica da vincoli parentali e amicali. Un’ ...

LUDOVICA PERISSINOTTO, DA MISS ITALIA AD ALTA ROMA

Il titolo di “Miss Eleganza” (coniato nel 1950 per una giovanissima Sophia Loren) porta ancora una volta fortuna. E Ludovica commenta così: «Devo tutto questo a Miss Italia, che è stata il trampolino ...

C’è un’idea di fondo nel mondo 5 Stelle guidoniano ed è quella per cui i concorsi pubblici del passato erano “chiacchierati” e molti dipendenti legati alla politica da vincoli parentali e amicali. Un’ ...Il titolo di “Miss Eleganza” (coniato nel 1950 per una giovanissima Sophia Loren) porta ancora una volta fortuna. E Ludovica commenta così: «Devo tutto questo a Miss Italia, che è stata il trampolino ...