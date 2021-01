“Ritorno al 221B di Baker Street” torna in libreria (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Ritorno al 221B di Baker Street”: di nuovo in libreria l’edizione speciale numerata del romanzo di Emanuele Pellecchia torna in libreria e sui principali bookstore online l’edizione speciale numerata del romanzo di Emanuele Pellecchia “Ritorno al 221B di Baker Street” recentemente premiato con la Menzione Giuria al Premio Internazionale “Golden Holmes Awards” 2020. Con questa motivazione: Ritornare al 221B… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “aldi”: di nuovo inl’edizione speciale numerata del romanzo di Emanuele Pellecchiaine sui principali bookstore online l’edizione speciale numerata del romanzo di Emanuele Pellecchia “aldi” recentemente premiato con la Menzione Giuria al Premio Internazionale “Golden Holmes Awards” 2020. Con questa motivazione: Rire al… L'articolo Corriere Nazionale.

