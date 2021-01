Pirlo: «Mi sono arrabbiato, quei cali di concentrazione ci fanno subire gol» – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Pirlo, in conferenza stampa post Juve-Sassuolo, ha svelato il discorso fatto alla squadra dopo la partita – VIDEO Nella conferenza stampa post Juve-Sassuolo, Andrea Pirlo ha parlato così del discorso fatto alla squadra dopo la partita. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. RABBIA – «Mi sono arrabbiato, l’ho detto ai ragazzi e lo rifarò domani. Non può succedere, le partite sono troppo importanti e vanno gestite da squadra matura. Invece abbiamo cali di attenzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea, in conferenza stampa post Juve-Sassuolo, ha svelato il discorso fatto alla squadra dopo la partita –Nella conferenza stampa post Juve-Sassuolo, Andreaha parlato così del discorso fatto alla squadra dopo la partita. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. RABBIA – «Mi, l’ho detto ai ragazzi e lo rifarò domani. Non può succedere, le partitetroppo importanti e vanno gestite da squadra matura. Invece abbiamodi attenzione». Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : #Pirlo e i casi #Covid nella #Juventus: 'Condiziona me come tutti gli altri allenatori. Ogni giorno può capitare e… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Ho un bel rapporto con De Zerbi, bresciano come me e mio coetaneo: ha fatto un bel percorso, ci… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non sono stupito di @federicochiesa: conoscevo le sue qualità e lo ho voluto. Può migliorare an… - Tacticano : @Pirlo_official @juventusfc Qui, ad esempio, i giocatori del Sassuolo disperavano di passare al Locatelli, sono rie… - BaddHandss : @Pirlo_official @juventusfc maestro, saremo in 11 contro i cartonati? altrimenti sappi che sono volontario a entrare in bolla -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo sono Pirlo fa rotta su San Siro: "Juve pronta per l'Inter" Corriere dello Sport.it Pirlo: «Mi sono arrabbiato, quei cali di concentrazione ci fanno subire gol» – VIDEO

Andrea Pirlo, in conferenza stampa post Juve-Sassuolo, ha svelato il discorso fatto alla squadra dopo la partita – VIDEO ...

Crosetti consiglia Pirlo: "Mettilo titolare". Tifosi spaccati

Tra coloro che hanno giudicato positivamente la prova dello svedese c’è Maurizio Crosetti, che su Twitter ha elogiato l’ex Parma e lanciato un consiglio ad Andrea Pirlo. “Kulusevski è un giocatore sup ...

Andrea Pirlo, in conferenza stampa post Juve-Sassuolo, ha svelato il discorso fatto alla squadra dopo la partita – VIDEO ...Tra coloro che hanno giudicato positivamente la prova dello svedese c’è Maurizio Crosetti, che su Twitter ha elogiato l’ex Parma e lanciato un consiglio ad Andrea Pirlo. “Kulusevski è un giocatore sup ...