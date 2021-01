Nuovo Dpcm, vertice governo-Regioni per le misure anti-Covid: le ipotesi sul tavolo (Di lunedì 11 gennaio 2021) governo ed enti locali sono al tavolo per discutere delle norme anti-Covid che regoleranno le prossime settimane, dal 16 gennaio in poi. Alla riunione, convocata dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, partecipano i presidenti di Regione e anche il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti di Anci e Upi. Domenica pomeriggio, i capi delegazione delle forze di maggioranza, durante l’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno concordato uno schema di misure che verrà presentato ai governatori. Successivamente sarà Speranza a portare in Parlamento i provvedimenti che entreranno in un Dpcm. Tra le norme allo studio c’è un’ulteriore proroga al divieto di spostamento tra Regioni, lo stop all’asporto per i bar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)ed enti locali sono alper discutere delle normeche regoleranno le prossime settimane, dal 16 gennaio in poi. Alla riunione, convocata dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, partecipano i presidenti di Regione e anche il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentdi Anci e Upi. Domenica pomeriggio, i capi delegazione delle forze di maggioranza, durante l’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno concordato uno schema diche verrà presentato ai governatori. Successivamente sarà Speranza a portare in Parlamento i provvedimenti che entreranno in un. Tra le norme allo studio c’è un’ulteriore proroga al divieto di spostamento tra, lo stop all’asporto per i bar ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - fattoquotidiano : IL NUOVO DPCM - Stop all’asporto dalle 18, viaggi interregionali vietati, niente sci. Stato d’emergenza prorogato,… - Sparecchiavoooo : RT @Pgreco_: Col nuovo DPCM i bar e i ristoranti non potranno più fare asporto dopo le 18.00. Sì perché sennò rischiano di salvarsi, invece… - arwen0506 : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… -