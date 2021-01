"Non ti azzardare", "Faccio quello che voglio": crisi isteriche e urla selvagge, tra la Orlando e Zorzi finisce in disgrazia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tensione ancora alle stelle al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Alta tensione ancora tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, un tempo legatissimi e ora pronti a scornarsi su tutto. In particolare, la Orlando punta il dito contro Tommaso per il suo riavvicinamento a Dayane Mello, scegliendo di evitarlo. Ma quando Zorzi lo capisce, ecco che si scatena la bagarre: "Stefania lo fa per avere delle clip". Insomma, Tommaso avanza il sospetto che il comportamento della Orlando miri solo a destare l'attenzione degli autori su di lei. Dunque, dopo una serata in cui Zorzi e la Mello hanno anche ballato insieme, dopo che Stefania si è rinchiusa in camera da letto proprio per questi atteggiamenti, Zorzi la ha incalzata: "Che cos'hai? E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tensione ancora alle stelle al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Alta tensione ancora tra Tommasoe Stefania, un tempo legatissimi e ora pronti a scornarsi su tutto. In particolare, lapunta il dito contro Tommaso per il suo riavvicinamento a Dayane Mello, scegliendo di evitarlo. Ma quandolo capisce, ecco che si scatena la bagarre: "Stefania lo fa per avere delle clip". Insomma, Tommaso avanza il sospetto che il comportamento dellamiri solo a destare l'attenzione degli autori su di lei. Dunque, dopo una serata in cuie la Mello hanno anche ballato insieme, dopo che Stefania si è rinchiusa in camera da letto proprio per questi atteggiamenti,la ha incalzata: "Che cos'hai? E' ...

MaggicaPolly : @mar_aie @PaolaDiCaro @giulia_mizzoni ah, per non parlare poi del commento ascoltato poco dopo del perché Villar ha… - mariannaxharreh : @Mcaroll391 NON TI AZZARDARE PIU IDVIWVID - pvlpetta : non scherzate con il fuoco che sennò io vi brucio ???? avete capito??????????? non vi dovete nemmeno azzardare a dire di… - SUNSHINEYEOL92 : #PRELEMI io spero che romagn*** abbia scritto al gf e abbia detto che non si devono azzardare a nominarlo cosi stas… - riddick772 : @jkbansan Ma poi che cazzo sono 'ste intimidazioni continue? 'Non ti azzardare qua, stai zitto là'? Ma scherziamo? -

Ultime Notizie dalla rete : Non azzardare Spezia, la neopromossa che non ha paura di azzardare Per Sempre Napoli Appello della Caritas di Gaeta: “Rinunciare agli introiti erariali dell’azzardo”

Gioco d’azzardo. Appello della Caritas di Gaeta: “Dopo la pandemia il governo e il parlamento si impegnino a limitare questa piaga sociale” ...

Governo, Renzi: da Conte errore e azzardo politico. Auguri!

La ’mossa’ arriva all’ora di cena: prima Recovery plan e decreto ristori, poi patto di legislatura e rimpasto. Il problema è che la tabella di marcia indicata dal premier n ...

