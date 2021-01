Milan, contatti con il Bologna per Svanberg (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe messo gli occhi sul 22enne centrocampista del Bologna, Mattias Svanberg. Il tentativo per farlo arrivare subito a Milanello non è andato a buon fine, dato che la società emiliana ha intenzione di tenerlo fino al termine della stagione. Quindi, ogni discorso va rinviato probabilmente alla prossima finestra estiva del calciomercato con i rossoneri che vogliono battere la concorrenza di Leicester e Southampton. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo Gianluca Di Marzio, ilavrebbe messo gli occhi sul 22enne centrocampista del, Mattias. Il tentativo per farlo arrivare subito aello non è andato a buon fine, dato che la società emiliana ha intenzione di tenerlo fino al termine della stagione. Quindi, ogni discorso va rinviato probabilmente alla prossima finestra estiva del calciomercato con i rossoneri che vogliono battere la concorrenza di Leicester e Southampton. SportFace.

