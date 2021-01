Migranti: Tribunale ministri archivia denuncia Mare Jonio, Salvini non ha diffamato' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma 11 gen. (Adnkronos) - Matteo Salvini non ha diffamato 'Mare Jonio' e quindi la denuncia-querela della società proprietaria del rimorchiatore è stata archiviata dal Tribunale ordinario di Roma, collegio per i reati ministeriali. Il capo missione della Mare Jonio era Luca Casarini: l'allora ministro dell'Interno aveva firmato una direttiva per impedire alla nave l'ingresso in acque territoriali. Secondo la 'Mare Jonio', Salvini aveva “falsamente attribuito alla missione del rimorchiatore un disegno volto a favorire l'ingresso in Italia di Migranti irregolari”. I giudici hanno archiviato anche perché “diversamente da quanto prospettato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma 11 gen. (Adnkronos) - Matteonon ha' e quindi la-querela della società proprietaria del rimorchiatore è statata dalordinario di Roma, collegio per i reati ministeriali. Il capo missione dellaera Luca Casarini: l'allora ministro dell'Interno aveva firmato una direttiva per impedire alla nave l'ingresso in acque territoriali. Secondo la '',aveva “falsamente attribuito alla missione del rimorchiatore un disegno volto a favorire l'ingresso in Italia diirregolari”. I giudici hannoto anche perché “diversamente da quanto prospettato dal ...

