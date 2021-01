Meteo Roma del 11-01-2021 ore 19:15 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli sereni su gran parte dei settentrionali e qualche addensamento sull’emilia-Romagna al pomeriggio Ampi spazi di sereno con tempo stabile in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto congeli terzi al centro al mattino tempo parzialmente instabile con neve a bassa quota su Umbria Marche Abruzzo al pomeriggio ancora fenomeni diffusi nevose fino a quote basse sui settori interni altrove cieli irregolarmente nuvolosi in serata a residue precipitazioni sull’abruzzo e variabilità asciutta altrove neve in Appennino fino a 200-400 metri di quota al sud Al mattino piogge sparse sui settori peninsulare e insulare non mi basta e tremolio Tavoliere delle Puglie al pomeriggio ancora deboli piogge sui medesimi settori e neve in collina tra Molise e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli sereni su gran parte dei settentrionali e qualche addensamento sull’emilia-gna al pomeriggio Ampi spazi di sereno con tempo stabile in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto congeli terzi al centro al mattino tempo parzialmente instabile con neve a bassa quota su Umbria Marche Abruzzo al pomeriggio ancora fenomeni diffusi nevose fino a quote basse sui settori interni altrove cieli irregolarmente nuvolosi in serata a residue precipitazioni sull’abruzzo e variabilità asciutta altrove neve in Appennino fino a 200-400 metri di quota al sud Al mattino piogge sparse sui settori peninsulare e insulare non mi basta e tremolio Tavoliere delle Puglie al pomeriggio ancora deboli piogge sui medesimi settori e neve in collina tra Molise e ...

