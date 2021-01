Maria De Filippi | rivelazione a ‘Che tempo che fa’ su Sanremo | i fan possono sognare

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)De, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa, ha parlato anche die ha fatto un annuncio che fa ben sperare i fan foto facebookLei è la regina della televisione. Una delle conduttrici più amate e più di successo che ci sono in televisione. Naturalmente stiamo parlando diDeche domenica 10 gennaio è sbarcata in Rai, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa. Il talk show di Rai Tre si è da subito trasformato in una sorta di C’è Posta per te, con tanto di busta in mezzo allo studio. A spedire la missiva è stata Luciana Litizzetto, postino speciale per l’occasione Nino Frassica. Un siparietto ben riuscito che ha divertito i telespettatori dello show. Nel corso della chiacchierata si è parlato dapprima proprio della ...