Roma, 11 GEN - Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere caduta da un balcone alto circa 6 metri a Cerveteri, vicino a Roma. È accaduto questa mattina, poco prima delle ...

ansa_lazio : Giù da balcone vicino a Roma, grave una bambina di 11 anni
AnsaRomaLazio : Giù da balcone vicino a Roma, grave una bambina di 11 anni. A Cerveteri, era in casa con la sorella più grande #ANSA