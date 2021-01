Dichiarazione dei redditi: chi è il più ricco nel governo? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dichiarazione dei redditi 2020: ora che tutti i membri del governo l’hanno depositata in parlamento sappiamo chi ha guadagnato di più Con la fine dell’anno, tutti i componenti del governo hanno depositato in parlamento la loro Dichiarazione dei redditi 2020 e adesso sappiamo chi ha guadagnato più di tutti. Togliamo subito un dubbio, non è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021)dei2020: ora che tutti i membri dell’hanno depositata in parlamento sappiamo chi ha guadagnato di più Con la fine dell’anno, tutti i componenti delhanno depositato in parlamento la lorodei2020 e adesso sappiamo chi ha guadagnato più di tutti. Togliamo subito un dubbio, non è L'articolo proviene da Inews.it.

GuidoAnzuoni : @RenatoDL74 @luigi_lb7 @GuidoCrosetto @giucruciani @DAVIDPARENZO Dai, questa è semplice. Un regime dittatoriale è q… - davidangelo1112 : @Renato_Corghi Se I ristori sono dati sull ' ultima dichiarazione dei redditi sono fottuti?? - AngeloCristofa3 : RT @Cristoferbaldet: Io avrei chiesto perchè non si esternalizzano le Scuderie Aldobrandini ...... costo annuo 300.000 euro ( dichiarazione… - Eleonora7711 : @MediasetTgcom24 Dietro i brogli 'dem' negli USA c'è la Cina Comunista, così come dietro la diffusione del virus ch… - Eleonora7711 : @MediasetTgcom24 Dietro i brogli 'dem' negli USA c'è la Cina Comunista, così come dietro la diffusione del virus ch… -