Dayane Mello/ Il Brasile si mobilita, è lei la "Regina di Scacchi!" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Il Brasile si mobilita per mandarla in finale, è lei la "Regina di Scacchi!" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Ilsiper mandarla in finale, è lei la "di

GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - Ileniad_ : RT @Ilovetrashh: *Andrea a Rosalinda*: 'Ma mettilo, stai bene, quante volte te lo devo dire che sei bellissima?' In un mondo di Dayane Me… - Frances05683953 : RT @Ilovetrashh: *Andrea a Rosalinda*: 'Ma mettilo, stai bene, quante volte te lo devo dire che sei bellissima?' In un mondo di Dayane Me… -