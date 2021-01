Cosa sono e a cosa servono le Funzioni Esecutive?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lei processi psicologici più evoluti e complessi che permettono l’integrazione di aspetti cognitivi ed emotivi per consentire al bambino di sviluppare l’autoregolazione. L’autoregolazione è l’elemento cruciale dell’adattamento dell’uomo nel suo contesto di vita, consente di comprendere i segnali esterni, le regole interpersonali e sapersi adattare per raggiungere i propri scopi e quindi il proprio benessere. COME E QUANDO SI SVILUPPANO? Si parla dinel bambino a partire da circa 10-12 mesi, quando il piccolo mostra intenzionalità, volizione, controllo delle risposte automatiche, capacità di cambiare un comportamento in base alle nuove informazioni che percepisce dall’ambiente. L’Inibizione è la prima componente delle...