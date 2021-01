Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 11.508 in una settimana (Di lunedì 11 gennaio 2021) Coronavirus, in Sicilia 1.733 nuovi casi: il tasso di positività schizza al 19,8% 10 gennaio 2021 Covid, Orlando: 'Ospedali quasi al collasso, Palermo diventi subito zona rossa' 11 gennaio 2021 ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021), in1.733casi: il tasso dità schizza al 19,8% 10 gennaio 2021 Covid, Orlando: 'Ospedali quasi al collasso, Palermo diventi subito zona rossa' 11 gennaio 2021 ...

infoitinterno : Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 11.508 in una settimana - PalermoToday : Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 11.508 in una settimana - salerno_la : +++ #CORONAVIRUS +++ SI IMPENNA IL TASSO DI POSITIVITA' IN CAMPANIA LEGGI QUI --> - NYbrooklyn_nets : #coronavirus , si impenna il numero dei nuovi positivi in #Sicilia: 7 mila in una settimana. @Musumeci_Staff svegli… - PalermoToday : Coronavirus, si impenna il numero dei nuovi positivi in Sicilia: 7 mila in una settimana -