Conte sul Recovery plan: "Dobbiamo correre" (Di lunedì 11 gennaio 2021) La crisi di governo ? " Lavoriamo per costruire , il momento è così difficile che Dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini". Giuseppe Conte , al Tg3, incalza Matteo Renzi , che con ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La crisi di governo ? " Lavoriamo per costruire , il momento è così difficile chemettercela tutta per offrire risposte ai cittadini". Giuseppe, al Tg3, incalza Matteo Renzi , che con ...

davidefaraone : Sulla lealtà di tutti i parlamentari di Iv mi butto sul fuoco. Abbiamo scelto di fare questa esperienza perché vogl… - lucianonobili : “Dov’è il piano del governo sul #RecoveryFund? Siamo in ritardo, perché Conte rinvia ancora? Cosa aspettiamo a pren… - FBiasin : Un pareggio a #Roma non è un dramma. Quello che va meno bene è sentire #Conte che dice 'L'#Inter ha deciso... L'… - tobiamc : RT @Piu_Europa: Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile. Serve un… - Paroledipaola : @lottavonano @WomanWithPen Certo, ma a domanda sul perché Casalino, Conte diede questa risposta. -