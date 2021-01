CES Las Vegas - Ecco la Dallara della Indy Autonomous Challenge

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 gennaio 2021) Durante il CES di Las, sono stati svelati dettagli e monoposto, quella che si preannuncia come una pietra miliare per il mondo del motorsport. Il prossimo 23 ottobre 2021, infatti, sullo speedway di Indianapolis andrà in scena la prima gara a guida autonomastoria. In pista anche due atenei italiani. Il motorsport è sempre stato un banco di prova importante per lo sviluppo di innovative tecnologie che trovano poi applicazione nelle auto di serie. E l'obiettivo principaleè proprio questo, ossia accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli completamente autonomi, oltre che migliorare l'efficienza dei sistemi di assistenza alla ...