Catania, stop causa Covid per la festa di Sant’Agata. Non succedeva da 30 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Catania, 11 gen – E’ considerata tra le tre principali feste cattoliche al mondo per affluenza. La festa nonché la venerazione di Sant’Agata hanno origini antichissime. Il culto per la “Santuzza” ogni anno viene celebrato con un’imponente processione che attraversa le vie cittadine , della metropoli catanese, per quasi 3 giorni. Se fino ad oggi è stata prassi normale sviluppare i riti celebrativi con enormi affluenze di devoti, quest’anno bisogna fare i conti con il coronavirus. Era inevitabile, forse anche prevedibile, ma la comunicazione ufficiale allo stop dei festeggiamenti previsti per il 3/4/5 Febbraio 2021 è arrivata. Le celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania saranno limitate solo ai momenti religiosi. Come già riportato dal quotidiano locale LaSiciliaweb: “I membri promotori del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gen – E’ considerata tra le tre principali feste cattoliche al mondo per affluenza. Lanonché la venerazione dihanno origini antichissime. Il culto per la “Santuzza” ogni anno viene celebrato con un’imponente processione che attraversa le vie cittadine , della metropoli catanese, per quasi 3 giorni. Se fino ad oggi è stata prassi normale sviluppare i riti celebrativi con enormi affluenze di devoti, quest’anno bisogna fare i conti con il coronavirus. Era inevitabile, forse anche prevedibile, ma la comunicazione ufficiale allodei festeggiamenti previsti per il 3/4/5 Febbraio 2021 è arrivata. Le celebrazioni in onore della Santa Patrona disaranno limitate solo ai momenti religiosi. Come già riportato dal quotidiano locale LaSiciliaweb: “I membri promotori del ...

TerryEmpyre : RT @IlPrimatoN: E' arrivato lo stop ufficiale per una delle feste religiose più importanti del mondo - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: E' arrivato lo stop ufficiale per una delle feste religiose più importanti del mondo - mmanca : RT @IlPrimatoN: E' arrivato lo stop ufficiale per una delle feste religiose più importanti del mondo - IlPrimatoN : E' arrivato lo stop ufficiale per una delle feste religiose più importanti del mondo - Lasiciliaweb : Rapine violente a Catania: stop alla banda che terrorizzava anziani soli CLICCA PER LEGGERE -

Ultime Notizie dalla rete : Catania stop Catania, stop causa Covid per la festa di Sant’Agata. Non succedeva da 30 anni Il Primato Nazionale Danilo Toninelli, così l'ex ministro ha scaricato tutto su Salvini: il verbale con i 42 "non ricordo"

È il 12 dicembre 2020 quando Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del primo governo Conte, viene chiamato a ...

Domani Catania senz'acqua per l'intera giornata, erogazione regolare dal 13

CATANIA - Domani a Catania erogazione idrica sospesa per l’intera giornata per gran parte della città. Lo rende noto la Sidra spiegando che lo stop è dovuto a interventi di manutenzione straordinaria ...

È il 12 dicembre 2020 quando Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del primo governo Conte, viene chiamato a ...CATANIA - Domani a Catania erogazione idrica sospesa per l’intera giornata per gran parte della città. Lo rende noto la Sidra spiegando che lo stop è dovuto a interventi di manutenzione straordinaria ...