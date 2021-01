Carlotta Dell’Isola: chi è, anni, che lavoro fa, dove vive, Instagram, Nello, Grande Fratello Vip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità su Carlotta Dell’Isola. Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola: chi è, anni, che lavoro fa, Instagram Carlotta Dell’Isola ha 27 anni, è originaria di Anzio ed è nata il 24 febbraio del 1993 sotto il segno dei Pesci. Il padre è amministratore della Udi Yatch, una società che si occupa di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Carlotta attualmente lavora presso un negozio di abbigliamento, La Fenice di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità suVip,: chi è,, chefa,ha 27, è originaria di Anzio ed è nata il 24 febbraio del 1993 sotto il segno dei Pesci. Il padre è amministratore della Udi Yatch, una società che si occupa di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso.attualmente lavora presso un negozio di abbigliamento, La Fenice di ...

